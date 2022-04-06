Valerien Ismael ile yeni bir sistem içine giren Beşiktaş 'ta transferler de sisteme göre gelecek.

Valerien Ismael de sistemine uygun oyuncuların kadrosuna katılmasını istiyor. Ismael'in stoper için istediği isimlerin başında ise Milos Veljkovic geliyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Valerien Ismael'in transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Veljkovic Tottenham altyapısında yetişen oyuncu İsviçre vatandaşlığı da bulunan Veljkovic 3'lü savunma oynamaya alışık bir stoper olarak da göze çarpıyor. (Takvim)