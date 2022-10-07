İşte UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'daki temsilcilerimizin son yıllarda başarılı olmamasından dolayı, Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 19. sıraya kadar gerilemişti.

Milli Takım seviyesinde ise son olarak Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve ardından Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, 1460,14 puanla üç basamak birden gerileyerek 45. sırada yer almıştı.





KULÜP TAKIMLARI NE DURUMDA?

Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemediğimiz bu sezon, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe , Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor ile temsil ediliyoruz.

Avrupa Ligi'den Fenerbahçe ilk iki maçta dört puan, Trabzonspor ise üç puan topladı. Konferans Ligi'nde Başakşehir oynadığı iki maçta altı puan, Sivasspor da üç puanı hanesine yazdırdı.

MAÇLAR ÖNCESİ DURUM NASILDI?

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları öncesinde, üç takımla Avrupa'da temsil edilen Ukrayna, 26,7 puanla 15. sırada yer alıyordu. Ukrayna'yı, 26,21 puanla FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle hiçbir takımla Avrupa'da temsil edilmeyen Rusya takip ediyor.

17. sırada ise, 25,22 puanla üç takımla Avrupa'da mücadele eden Danimarka yer alıyor. 18. sırada da 25,15 puanla sadece bir takımla Avrupa'da yer alan Hırvatistan vardı.

Avrupa'da dört takımla temsil edilen Türkiye ise son maçlar öncesi 19. sırada ve 25,1 puana sahipti.





BÜYÜK BİR FIRSAT TEPTİK

Avrupa'da mücadele eden dört takımımızdan üçü eğer sahadan galibiyetle ayrılsaydı, Türkiye, UEFA sıralamasında üç basamak birden yükselecti. Üç galibiyetin dışında, iki galibiyet iki beraberlikde de aynı durum söz konusu olacaktı.

MEVCUT DURUM NASIL?

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe galibiyet alırken, Başakşehir de deplasmandan bir puanla döndü. Sivasspor ve Trabzonspor ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlardan sonra Türkiye 25.700 puanla 19. sıradan 18. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin önünde 25.825 puanla Danimarka yer alırken, Rusya ise 16. sırada bulunuyor. Türkiye'nin gerisinde, 19. sıraya gerileyen Hırvatistan'ın ise 25.150 puana sahip.

15. Ukrayna 26,9

16. Rusya 26,215

17. Danimarka 25,825

18. Türkiye 25,7

19. Hırvatistan 25,15

20. Yunanistan 24,725