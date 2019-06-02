İşte Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Nihat Özdemir:

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, uzun yıllar Fenerbahçe asbaşkanlığı görevini yürüttükten sonra TFF Başkan Vekili sorumluluğunu üstlendi. Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan 69 yaşındaki Özdemir, sanayi, turizm ve inşaat alanlarında ülkeye katkılar sağlamıştır.

Servet Yardımcı:

Yıldırım Demirören yönetiminde başkan vekilliği görevinde bulunan Servet Yardımcı, son olarak UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı seçildi. 5 Nisan 2017 tarihinde yapılan 41. UEFA Kongresi’nde yapılan seçimi kazandı ve yönetim kuruluna girdi. Yardımcı bu başarısıyla Şenes Erzik’ten sonra UEFA yönetim kuruluna giren ilk Türk oldu.

Mehmet Baykan

1964 Konya doğumlu olan Mehmet Baykan’ın mesleği avukatlık. İş hayatı içerisinde gıda ve inşaat alanlarında ticari uğraşların yanı sıra 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne atanarak kamuda görev aldı.

Erdal Bahçıvan:

1963 yılında İstanbul’da doğan Erdal Bahçıvan, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda’da çalışmış olan Bahçıvan, halen İSO meclis başkanlığı yaptı.

Erhan Kamışlı:

İşadamı Erhan Kamışlı, 1964 yılında Adana’da doğdu. Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı olarak görev yapan Kamışlı, ESAS Holding’e Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2008 yılında katıldı. Beşiktaş’a yakınlığı ile biliniyor.

Yılmaz Büyükaydın:

48 yaşındaki Yılmaz Büyükaydın, Akçaabat Sebatspor’da profesyonel olarak futbol oynadı. Bir dönem AK Parti Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı görevi yapan Büyükaydın, ticaretle uğraşıyor. Büyükaydın ayrıca uzun yıllar Trabzonspor’da yöneticilik yaptı.

Ali Düşmez:

1957 yılı İstanbul İli doğumlu Ali Düşmez, Yeniköyspor’da 20 yıl başkanlık, Sarıyer’de 9 yıl başkan yardımcılığı yaptı. Şu anda İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı olan Ali Düşmez, alt ligleri yakından takip ediyor.

Mustafa Çağlar:

Futbol Federasyonu yönetim kuruluna seçilen Bursalı iş adamı Mustafa Çağlar, eski Devlet bakanlarından Cavit Çağlar’ın oğlu. Ticaretle uğraşan Çağlar, TFF’ye Bursaspor delegesi olarak girmiş ve yöentime seçilmişti.

İsmail Erdem:

1959 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde, iki dönem üst üste Sancaktepe Belediye Ba∫kanı seçildi ve son yerel seçimlere kadar ba∫kanlık görevini sürdürdü. Sancaktepe Belediyespor’un Onursal Başkanı ve Galatasaray Kongre Üyesidir.

Mustafa Hacıkerimoğlu:

Trabzonspor camiasının tanınan simalarından Mustafa Hacıkerimoğlu, Nihat Özdemir’in ekibinde yer alan isimlerden biri oldu. İnşaat sektörüyle uğraşan işadamı Hacıkerimoğlu’nun adı kısa önce Trabzonspor Başkanlığı için de geçmişti.

Nuri Akın:

1944, Buldan Denizli’de doğan Nuri Akın, 1963 Robert Akademisi ve 1967 Almanya Krefeld İktisat Tekstil Mühendisliği mezunudur. Akın Holding A.Ş. ve Akın Grubunun diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanı veya üyesi olan Akın artık TFF’de.

Eşref Selim Soydan:

1941 yılında İstanbul’da doğdu. Uzun yıllar Fenerbahçe’de oynadı. Milli Takım formasıyla Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etti. 25 Ağustos 1971’de, 31 yaşında, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile jübilesini yaparak futbolu bıraktı. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe’de yöneticilik yaptı.

Hasan Yıldırım Akıncıoğlu:

1956 Antalya doğumludur. 2008 ile 2014 sezonları süresince Süper Lig’de Antalyaspor Başkanlığı yaptı. Antalyaspor taraftarıdır. 2012- 2014 süresince Kulüpler Birliği Asbaşkanı ve Basın sözcülüğünü yaptı.

Onur Alkın Kalkavan:

İş dünyasının tanınan simalarından biri olan Onur Alkın Kalkavan, Nihat Özdemir’in ekibine son sıralardan girenlerden. Kalkavan’ın mali işlerden sorumlu olacağı belirtiliyor.

Hamit Altıntop:

Hamit Altıntop, futbola ikizi Halil Altıntop ile birlikte doğduğu şehrin takımın olan Gelsenkirchen-Süd’de başladı. 2003’te Schalke 04’e 2006’da Bayern Munih’e transfer oldu. Türk futbolu için her zaman sembol isimlerden biri olarak gösterilen Hamit için sosyal medyada başkanlık yakıştırmaları vardı.

YÖNETİM KURULU

(YEDEK)

1) Mete Düren

2) Ensar Saral

3) Şahin Kartal

4) İbrahim Şahinkaya

5) Kamuran Yazıcı

6) Mustafa Bozbağ

7) Fatih Maden

8) Mehmet Serdar Binnet

9) İsmail Ergüneş

10) Yakup Şimşek

11) Şevki Bostan

12) İlyas İleri

13) Cevat Ay

14) İnanç Erol

DENETLEME KURULU (ASIL)

1) Mehmet İlker Aycı

2) Bünyamin Bozgeyik

3) İbrahim Türkiş

4) Murat Tanrıverdi

5) Abdülcahit Şahin

DENETLEME KURULU (YEDEK)

1) Tuncay Karartı

2) Ömer Bekir Güder

3) Ahmet Hilmi Yücesoy

4) Hasan Er

5) Mustafa Süreyya Durukan