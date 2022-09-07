Geride bıraktığımız sezon hayal kırıklığı yaratan ve Avrupa bileti alamayan Sarı-Kırmızılılar yeni sezona çok iddialı bir giriş yaptı... Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un yürüttüğü transfer operasyonları art arda başarıyla sonuçlandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a çalımla başladılar

Özellikle Fenerbahçe'nin de istediği geçen sezonun öne çıkan ismi Abdülkerim Bardakcı transferiyle sezona sükseli bir giriş yapan Cim Bom ardından Kazımcan Karataş'ı da Beşiktaş'ın elinden kapmıştı. Yerli havuzunu güçlendiren Aslan ardından; Sergio Oliveira, Leo Dubois, Fredrik Midtsö ve Haris Seferovic'e, Sarı-Kırmızılı formayı giydirdi.





Art arda bombalar patladı

Lucas Torreira ve Dries Mertens imzalarıyla rakiplerine gözdağı veren Galatasaray bugün ise adeta gövde gösterisi yaptı. Önce Mauro İcardi, KAP'ıyla taraftar coştu, ardından sürpriz bir şekilde Yusuf Demir açıklandı, şaşkınlık yaratıldı, dakikalar sonra Mathias Ross duyuruldu, hemen ardından Milot Rashica için paylaşım yapıldı. Son olarak da Juan Mata'yla görüşmelere başlandığı bildirildi.

17 yabancısı var

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Cim Bom'da bu kadar yabancı transfer yapılırken, yabancı sayısı merak edilmeye başlandı. Aslan'ın kadrosunda ifade ettiğimiz isimler dahil olmak üzere şu an için 17 yabancı futbolcu bulunuyor.

Gelecek planlamasında yok

Türkiye Futbol Federasyonu 14 yabancı futbolcuya lisans verirken, artı olarak 21 yaş ve altı 3 oyuncunun transferi için de kulüplere izin veriyor. Galatasaray'ın kadrosunda bu kriterler ışığında sadece bir futbolcu için lisans çıkmıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan Christian Luyindama'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Kongo'lu oyuncu ayrıldığı takdirde Cim Bom yabancı sınırında sorun yaşamayacak.

Beknaz da kadroya girebilir

Aslan'ın bu doğrultuda 21 yaş ve altı bir yabancı oyuncuyu daha kadrosuna yazma hakkı bulunuyor. Galatasaray'ın bu hakkını da bu sezon A takımla kampa katılan ve gösterdiği performansla beğeni kazanan 17 yaşındaki Beknaz Almazbekov'dan kullanması bekleniyor.

İşte Aslan'ın tüm yabancıları:

Fernando Muslera (36)

Victor Nelsson (23)

Mathias Ross (21)

Christian Luyindama (28)

Patrick van Aanholt (32)

Leo Dubois (27)

Sacha Boey (22)

Sergio Oliveira (30)

Lucas Torreira (26)

Midtsjö (29)

Yusuf Demir (21)

Milot Rashica (26)

Juan Mata (34)

Haris Seferovic (30)

Gomis (37)

Dries Mertens (35)

Icardi (29)

Atalay Özçelikli