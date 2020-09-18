Salı günü Trabzon’a gelen Benik Afobe, dün resmi imzayı attı. İlk olarak sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki forvet için öğleden sonra KAP açıklaması yapıldı. Buna göre Bordo-Mavili kulüp, 1 seneliğine kiraladığı Afobe konusunda Stoke City’ye 100 bin Euro bedel ödeyecek. Yıldız futbolcu ise 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Eğer Afobe ile devamında uzun süreli bir kontrat imzalanırsa, menacerlik ücreti olarak 140 bin Euro verilecek. Sörloth’un yerine kadroya katılan başarılı oyuncu, Trabzonspor formasını giydikten sonra iddialı mesajlar yolladı.

Forma numarası 79

Şu ana kadar İngiliz kulüplerinin bonservisi için toplam 40.5 milyon Euro ödediği Afobe, “Trabzonspor’a katılıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Özellikle sosyal medya üzerinden gösterilen destek ve ilgi için çok teşekkür ediyorum” dedi. Afobe, 79 numaralı formayı giyecek