Karadeniz ekibi sezon boyunca orta saha konusunda sıkıntı yaşadı. Trondsen'in gelir gelmez çapraz bağlarının kopması sonrasında bu bölgede sadece Baker, Flavio, Abdulkadir Parmak ve genç oyuncu Safa Kınalı kalmıştı. Bu nedenle transferde ilk hedef bu bölge olurken, gündemdeki isim daha önce de listede bulunan Yunus Mallı. Alman ekibi Wolfsburg'da şans bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Milli yıldız için temaslar başlamıştı. Bordo-Mavili yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken, Wolfsburg'un bonservis beklentisinin olmaması transferin önünü açıyor. Abdullah Avcı kadrosunda görmeyi çok istediği Yunus transferiyle hem 8 hem de 10 numaradaki boşluğu doldurmayı planlıyor.

Golcüde rota Ercan Kara

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Bordo-Mavililer, gözünü Avusturya'ya çevirdi. Fırtına, Rapid Wien'in 1,92'lik forveti Ercan Kara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezon Yeşil-Beyazlı formayla çıktığı 23 mücadelede 12 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcu konusunda Rapid'le resmi görüşmelere başlayan Trabzonspor'un, bu transferi bir an önce bitirmeyi planladığı kaydedildi. Avusturya'da doğup büyüyen Ercan Kara, bu ülkenin milli takım aday kadrosuna dahil edilse de henüz maça çıkmamıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takibinde bulunan başarılı futbolcunun, Ay-Yıldızlı formayı giyme ihtimali her geçen gün güçleniyor.

Merkezde favori Berat

Karadeniz ekibinin merkez orta saha için hedefi ise Berat Özdemir... Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in devleri de kapışıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın, genç futbolcunun transfer için Başkent ekibiyle temaslara başladığı vurgulandı. Görüşmelerde Bordo-Mavililer'in daha istekli olduğu öğrenilirken, transfer yarışında da bir adım önde göründüğü belirtildi. Trabzonspor devre arasında bu transferi bitirerek hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de gelecek sezonlar adına iyi bir yatırım yapmayı hedefliyor.

Ömer Necati Albayrak/Gökmen Özcan