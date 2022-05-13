Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün yaptığı basın toplantısında transferde öncelik verecekleri bölgeleri açıklamıştı. Trabzonspor transferde öncelikli olarak sağ stoper, sağ ve sol bek mevkilerine öncelik verecek.

TRANSFER LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Karadeniz Fırtınası'nın listesinde birçok isim yer alıyor ancak öne çıkan isimler arasında Kaan Ayhan (stoper), Daniel Amertey (stoper), Ghislain Konan (sol bek) ve Onur Bulut (sağ bek) yer alıyor.

Trabzonspor, Kaan Ayhan transferi için çok uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. İtalyan ekibi Sassuolo'ya yeni bir teklif yapacak olan Fırtına bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Stoper için düşünülen bir başka isim ise Leicester City forması giyen Daniel Amartey… 27 yaşındaki Ganalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Bordo-Mavililer, bir dönem Fenerbahçe 'nin de transfer listesine giren Fildişili sol bek Ghislain Konan'ı da listesine ekledi. Reims forması giyen 26 yaşındaki sol bek sezon sonunda boşa çıkıyor.

Trabzonspor, sağ bek Bruno Peres'in aşil tendonu yartıldığı için sağ beke de oyuncu bakıyor. Şimdilik gündeme gelen tek isim Onur Bulut… Almanya altyapısı olan 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Tecrübeli oyuncu bu sezon ortaya koyduğu performansla devlerin radarına girmeyi başardı.

Fırtına, bu sezon kiralık olarak forma giyen sol bek Tymoteusz Puchacz ile yollarını ayıracak. Sol stoper ve sol stoper oynayan Stefano Denswil ile yeni sözleşme için görüşmeler sürüyor. Sezon başında Bologna'dan kiralanan yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle de sözleşmesi sona erdi. (Takvim)