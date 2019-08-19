Forvet için mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Bordo-Mavililer, listenin ilk sırasında yer alan Daniel Sturridge ile önce ABD’de temasa geçti. 29 yaşındaki futbolcu tatilini noktaladıktan sonra görüşmeler İngiltere’de hız kazandı. Bu transferde olumlu gelişmeler yaşanırken yıldız golcünün ailesi de Sparta Prag ile Akyazı’da oynanan maç öncesinde şehri gezdi, ev baktı. Atmosfere hayran kalan Sturrdige’ın annesi ve babası, bu görüntüleri oğluna gönderdi. Ayrıca Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya ödenecek maaşı bile belirlemiş durumda.

3 milyona çıkabilir

Sturridge’e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro’ya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor’un, İngiliz futbolcuya ödeyeceği imza parası ise 1.5 milyon Euro. Ancak Fırtına, bu ücreti ise farklı bir yolla ödemek istiyor. Bordo-Mavililer, imza parasını taksite böldürmenin peşinde. Şimdi ise İngiliz golcünün, vereceği karar bekleniyor.

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