Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor’da, lige damga vuran Alexander Sörloth’un geleceği merak konusu oldu.

Sörloth’un sözleşmesindeki detaylara Vuvuzela ulaştı.

“ÇIKIŞ MADDESİ 9 MİLYON EURO”

Norveçli oyuncunun sözleşmesinde 9 milyon Euro çıkış maddesi var. Trabzonspor, Crystal Palace’tan oyuncunun bonservisini alması durumunda bu madde devreye girecek.

Bordo mavililer transferde elini güçlü tutabilmek için bonservis opsiyonunu bu yüzden kullanmıyor.

Trabzonspor, Avrupa’da önemli takımların peşinde olduğu Sörloth için bu yıl 9 milyon Euro’dan daha fazla para kazanabilir.

“ATALANTA PEŞİNDE”

İtalya’dan Atalanta kulübü, Norveçli golcüyle ciddi şekilde ilgilenirken 1 sene daha beklememek için Trabzonspor’a 15 milyon Euro’ya yakın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan Bundesliga’dan bir kulüp de bu transferde oldukça ısrarlı.

TRABZONSPOR NE YAPACAK?

Trabzonspor'un yıldız forvet adına önünde iki seçenek bulunuyor.

İlki; 24 yaşındaki golcü, 1 sene daha kiralık olarak oynayacak ve gelecek sezon bonservisi alınarak takıma kazandırılacak. Ama olası tekliflerde opsiyon maddesi olduğu için oyuncu herhangi bir takımla anlaşması durumunda 9 milyon Euro’ya ayrılabilecek.

İkinci seçenek ise Trabzonspor, sezon sonu gelen teklifleri değerlendirerek daha fazla para kazanacak. (Vuvuzelasports)