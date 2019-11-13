Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, EkoLig’in 4. raporunun açıklandığı basın toplantısının ardından, Fırtına’nın hem mali hem de sportif açıdan yakaladığı başarının şifrelerini verdi. Bordo-Mavililer’in patronu, “Verimli bir altyapısı olan ancak bunu kullanamayan bir Trabzonspor vardı. Buraya önem verdik. Giderleri kıstık, gelirleri artırdık. Geçen sezon seyirci ortalaması lig genelinde yüzde 9 artarken, Bizde yüzde 25 yükseldi. Ürün satışlarımızda yüzde 350 yükseliş var. Bunlarla beraber hasılat ve sponsorluklar da arttı” dedi.

‘Gelir-gider dengesi...’

Bu zamana kadar zarar eden bir kulüp olduklarını kaydeden Ağaoğlu, “10 lira geliriniz varsa, 30 liralık borcun altına giremezsiniz. İleriyi düşünmeden hareket edemezsiniz, gelir-gider dengesini bozmamalısınız. Artık para kazanan bir kulüp olmalıyız. Üretip satmak zorundayız. Bunu becerebildiğimiz için kulübün ekonomisi de buraya geldi” ifadelerini kullandı.

‘2001’de de benzerini yaşadık’

2001’de de benzer bir süreç yaşadığını anlatan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Başkan yardımcısı olarak göreve geldiğimde takımı 45 milyon Dolar borçla almıştık. Daha sonra bunu 7 milyon Dolar’a indirdik. Şimdi ise 185 milyon Euro borçla görevi devraldık. Azalta azalta devam etmek istiyoruz” diye konuştu.