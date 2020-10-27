Geçtiğimiz haftaki Başakşehir mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe deplasmanında alınacak sonuç, teknik direktör Eddie Newton’un kaderini belirleyecekti. İlk 5 haftada 5 puan toplayabilen Bordo-Mavililer, ezeli rakibi karşısında da beklentilerin altında kaldı. Özellikle de ikinci yarıda. Devreyi 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci 45’te Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut’un hamlelerine karşılık veremeyen Newton, mağlubiyete de engel olamadı.

Skordan ziyade ikinci yarıdaki futbol taraftarı ve camiayı çok mutsuz ederken, Trabzonspor Yönetim Kurulu dün olağanüstü şekilde toplandı. Acil olarak durum değerlendirmesi yapılan görüşmede, lig yarışının Newton ile gidip-gitmeyeceği konuşuldu. Yönetimin bir bölümü değişim istese de, bu konuda acele karar verilmeyecek.

Oyunculara terapi

Fenerbahçe karşısındaki görüntünün ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, takımı kısa sürede ayağa kaldıracak kararlar almaya hazırlanıyor. Takımın moralini yukarıya çekmeyi hedefleyen yönetim, daha çok tesislerde vakit harcayacak ve oyuncu grubuyla özel görüşmeler yapılacak.