Dış transferde temaslarda bulunan Karadeniz ekibi, iç transferde ise en somut hamlesini Majid Hosseini için yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ‘kalsın’ dediği İranlı stopere 3 yıllık yeni kontrat teklif edildi. Bordo-Mavililer, bu sezon 500 bin Euro maaşa oynayan Hosseini’ye yeni kontratta senelik 750 bin Euro garanti artı 100 bin Euro bonus önerdi. Hosseini’ye yüzde 50’nin üzerinde zam yapılırken, başarılı oyuncunun menajeri ise 1 milyon Euro talep ediyor. Taraflar arasında 150 bin Euro’luk fark bulunuyor. Avcı’nın istekli tavrından memnun olan Hosseini’nin kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, aradaki pürüzlerin çözülme ihtimali çok yüksek.

Stoperde sorun kalmayacak

Trabzonspor, Hosseini işini lig sonuna bırakmadan önümüzdeki haftalarda çözmeyi planlıyor. Vitor Hugo, Edgar ve Hüseyin Türkmen’in kadroda tutulması halinde Hosseini’yle de sözleşme uzatılırsa, Fırtına stoper sorunu yaşamadan aynı dörtlüyle yeni sezona başlayacak. Altyapıdan ise Atakan ve Ahmetcan A takıma yükselmişti.



