Sözlerine, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına yanıt verecek misiniz?” sorusuyla başlayan Adil Gevrek, “Bu konuyla ilgili kulübümüzün sosyal medya hesabından açıklama yapacağız. Ben de salı günü Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyla ilgili konuşacağım.” cevabını verdi.

İŞTE MALATYA’NIN GUILHERME KAZANCI

Guilherme’nin Trabzonspor’a transferi hakkında konuşan Başkan Gevrek, “Guilherme sadece 40 bin Euro’ya transfer olmadı. Trabzonspor, Guilherme’nin kulübümüzden olan alacağını ödeyecek. Btc Turk Malatyaspor’un şu anda kazancı 462 bin Euro.( 3 milyon 45 bin TL)” dedi.

Kaynak: Ajansspor