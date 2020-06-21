Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Nwakaeme’nin sakatlığındüa Guilherme’yi takıma monte edecek.

Kanatlarda Abdülkadir Ömür ve Guilherme ile başlamayı düşünen başarılı hoca, ileri uçta Sörloth- Ekuban ikilisini bozmak istemiyor. Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında şov yapan bu ikili, önlü arkalı oynayarak fark yaratıyor. Maç içinde ise zaman zaman Guilherme-Ekuban- Abdülkadir Ömür üçlüsünün mevki değiştirebileceği öğrenildi. Orta sahada ise Ndiaye-Abdulkadir Parmak ikilisinin görev alması bekleniyor. İdmanlarda denenen savunma dörtlüsü de, Pereira- Campi-Da Costa-Novak şeklinde.