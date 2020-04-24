Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de lider konumdayken corona virüsü sebebiyle futbol durmuştu. Zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, lige verilen arada kendisine ve yardımcılarına özel bir ders verdi.

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililerin teknik heyeti, evlerinde önce Trabzonspor'un oynadığı 26 karşılaşmanın tamamını detaylı şekilde izledi. 26 haftayı takip eden Çimşir ve ekibi tuttukları notları video konferans yöntemiyle birbirleriyle paylaştı.

RAKİPLER İNCELENDİ

Trabzonpor'da Hüseyin Çimşir ve kurmayları, kendi takımlarının analizini tamamladıktan sonra ligde kalan 8 haftada oynayacakları rakiplerin karşılaşmalarını da izlediler.

Böylece ciddi bir data elde eden Karadeniz temsilcisinin teknik heyeti, corona virüsü sonrası meşin yuvarlak santraya yeniden konulduğunda takip edecekleri rotayı çizmiş oldular. Fotomaç'ın haberine göre kalan 8 maçla ilgili olumlu ve olumsuz senaryolar belirlendi. Buna karşı önlemler de hazırlandı.

6 MADDE ÇIKARILDI

Hüseyin Çimşir, geçmiş maçları izleyip kalan haftalarla ilgili notlarını çıkardı. Önce yardımcılarıyla sonra da futbolcularıyla paylaştı. İşte Çimşir'in o sözleri:

1- TAKIM RUHU KORUNACAK

Geride kalan haftalarda diğer takımlara oranla bizi en fazla ön plana çıkaran faktör, ekip ruhu. Birlikte sevinip, birlikte üzülen bir yapıya sahibiz. Kalan haftalarda da herkes birbirini kollasın, hatasını kapatsın. Bir takım olarak hareket edelim.

2- HEP SAKIN KALINACAK

Panik düğmesine basmadığımız maçlarda çok daha rahat hareket ediyoruz. Stres altına girince hatalarımız çok artıyor. Skor bizde de olsa geriye de düşsek oyun planımızdan sapmamalıyız. Doğru oynayınca ligde bizimle baş edebilecek takım yok.

3- REHAVETE KAPILMAK YOK

Buraya kadar çok iyi geldik. Futbola ara verildiği için konsantrasyonların bozulması doğal. Ancak ligin en önemli bölümünde olduğumuz unutulmamalı. Sezon açılır açılmaz kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Asla rehavete kapılmayalım.

4- TECRÜBE KONUŞACAK

Ligin en zor haftalarına gireceğiz. Kalan 8 haftada bu baskıyı en iyi kaldıracak isimler bu atmosferi daha önce yaşayanlar. Tecrübeli isimlerin takımdaki rolü artacak. Ellerini taşın altına koyacaklar, gençleri de bu dönemde eğitecekler.

5- FORMA GARANTİSİ VERMEM

Şu anda kimin ne kadar formda olduğunu bilmiyorum. Kim nasıl dönecek onu da bilmiyoruz. Bu sebeple kimse "Formam garanti" demesin. Yeniden antrenmanlara başladığımızda herkes testlere girecek. Kendini hazır tutanlar sahada olacak.

6- HERKES ÖZVERİLİ OLSUN

Zor bir dönemden geçtiğimiz gerçek. Ancak bir de bu kadar yaklaşmışken bu camiaya yaşatabileceğimiz bir şampiyonluk var. Herkes özverili olsun. Kalan 8 haftada elinizden gelenin fazlasını yapın. Sonunda o kupayı kaldırın ve birlikte sevinelim.