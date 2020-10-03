İşte Trabzonlu Djaniny

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki Djaniny Tavares Semedo, Trabzon’a ayak bastı. Detaylı sağlık kontrolünden geçirilen 1.90’lık yeni forvet için bugün KAP açıklamasının yapılması bekleniyor

03 Ekim 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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İşte Trabzonlu Djaniny

Afobe’nin ardından ikinci golcü de kente geldi...Bordo- Mavililer’in her konuda anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı yıldız, sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı’na indi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan başarılı oyuncu, dün detaylı sağlık kontrollerinden geçirildi. Al Ahli ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve bonservisi elinde olan 1.90’lık forvet, tarz olarak Sörloth’u andırıyor. Norveçli oyuncu gibi uzun boyu ve güçlü fiziği ile fark yaratan Djaniny, Trabzonspor’un hücum hattında güçlü bir alternatif olacak.

3 yıllık imza bekleniyor

Teknik direktör Eddie Newton, Djaniny takıma katıldıktan sonra zaman zaman 4-4-2 sistemine dönebilir yani Trabzonspor’u çift forvetle oynatabilir. Oyuncu ve menaceriyle tüm detayları konuşup anlaşan Trabzonspor Yönetimi, bugün KAP açıklamasını yapmayı planlıyor. Djaniny'nin üç yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

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