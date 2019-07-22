Yedi sezon boyunca forma giydiği Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, ardından da Bursaspor'un yolunu tutan Çek stoper Tomas Sivok'un yeni takımı belli oldu. Dynamo Ceske Budejovice'nin teknik direktörü David Horejs, Slovacko'yu 2-0 yendikleri lig maçının ardından düzenlediği basın toplantısında 35 yaşındaki savunmacıyı kadrolarına katacaklarını duyurdu.

Sivok'un bir süredir takımla birlikte çalıştığını söyleyen 42 yaşındaki teknik adam, "Tomas, performansıyla bizi çok etkiledi. Sıradaki lig maçımızda onu kadroya dahil etmek istiyoruz. Hepimiz onun Sparta Praglı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu maçta oynamayacaktır ama onun kısa sürede takıma katılacağına inanıyoruz. Menajeri ve kendisiyle görüştükten sonra anlaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler