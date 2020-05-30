Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig’in başlama tarihi olarak işaret ettiği 12 Haziran’ı kesinleştirmişti. TFF, müsabakaların nasıl oynanacağına dair düzenlenen yeni talimatı ise dün resmi sitesinden futbol kamuoyuyla paylaştı. Böylece pandemi sürecinde alınması gereken önlemleri kapsayan yeni futbol ortamının da detayları netleşmiş oldu. İşte Süper Lig’in son 8 haftasında bizi bekleyen yenilikler ve virüsten korunma tedbirleri...

Maçlar kesin seyircisiz

TFF’nin açıkladığı talimatın ilk maddesi tribünlerle alakalıydı. Beklendiği gibi Federasyon maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu. Buna göre karşılaşmalarda statta yer alabilecek kişi sayısı da belirlendi. Ev sahibi kulübe futbolcular ve tüm görevliler dahil olmak üzere 95 kişilik akreditasyon hakkı tanınırken misafir kulüp için 48 kişi statta olabilecek. Medya mensupları ve TFF yöneticilerinin de dahil olduğu liste 296 kişiyi aşmayacak.





1- İLK KURAL HİJYEN

TFF’nin bu süreçle ilgili önceliği hijyen... Stadyum içerisinde yer alan tüm alanların detaylı temizliğinden kulüpler sorumlu olacak. Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması zorunlu olacak. Özellikle tuvaletler, soyunma odaları, basın odaları ve sporcuların bulunduğu alanlarda üst düzey hijyen sağlanacak.

2- SADECE 6 TOP TOPLAYICI

Müsabakalarda top toplayıcı sayısı da sınırlandı. Buna göre taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 arasında olacak. Yani eskisi gibi altyapı oyuncuları top toplayıcılık yapmayacak. Ayrıca top toplayıcılar eldiven ve maske takacak. Topları onlar dezenfekte edecek.

3- SEREMONİ DEĞİŞTİ

Futbolda maç öncesi seremoni ritüeli değişti. Oyuncular sahaya çıktıktan sonra protokol tribünü selamlanacak; tokalaşma yapılmayarak para atışına geçilecek. Takımların ayrı ayrı ve birlikte takım fotoğrafı çekilmeyecek.

4- KULÜBEDE SOSYAL MESAFE

Yedek kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunlu hale geldi. Yedek kulübesinde bulunma hakkı olan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacak.

5- GİRİŞ ÇIKIŞLAR AYRILDI

Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler ayrı ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacak. Sahaya giriş ve çıkışlar 4. hakemin kontrolünde yapılacak.

6- MAÇTAN 2 GÜN ÖNCE TEST ŞART

Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptıracak. Bu kurala stadyuma girecek olan herkes uymak zorunda olacak.

7- OYUNDAN ÇIKANA MASKE

Stadyuma girişlerde maske takılması zorunlu. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş yapamayacak. Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda olan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları gerekiyor. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorunda.

8- MAÇ ESNASINDA 3 DEĞİŞİKLİK

Maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma devrelerinde ilave 1 oyuncu (Oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapma hakkına sahip.

9- BASIN TOPLANTISINDA MUHABİR OLMAYACAK

Basın mensuplarının basın tribününde TSYD görevlisi tarafından oturma düzeni sağlanacak. Kişiler arasında 3 koltuk boşluk, arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boşluk olmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturulacak. Basın toplantıları sadece Türkiye genelinde temsilcilik ve bürosu bulunan ulusal ajans muhabirleri ve yayıncı kuruluş kameramanının katılımı ile yapılacak. Maça akredite olmuş muhabirlerin soruları TSYD görevlisi aracılığı ile ilgili takım medya sorumlusuna iletilecek. Maç önü karma alan uygulaması ve röportajlar da kalktı.

10- TOPLARA DEZENFEKTE

Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Toplar maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edilecek, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. hakeme teslim edilecek. Ayrıca artık saha komiseri görevlendirilmeyecek.

11- ATEŞİ YÜKSEK OLAN DIŞARI

TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor atanacak. Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, her iki kulübün takım doktorlarının ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörünün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 37.8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak. Bu kural stadyuma giren herkes için geçerli olacak.

12- ÇOCUKLAR ARTIK YOK

Karşılaşmalarda seremoni öncesi refakatçi çocuk, maskot ve benzeri uygulamalar ile müsabaka öncesi orta yuvarlağa kulüp sponsor ve lig isim logolarının konulması etkinliği yapılmayacak. Kulüpler sahaya pankartlarla çıkamayacak. TFF’nin izin verdiği pankartlar tribüne asılacak.

13- HAKEME YAKLAŞMAK YASAK

Saha içinde de sosyal mesafeye dikkat edilecek. Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapmak zorunda. Hakemlerle diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat edecek.



