TFF 1.Lig normal sezonu oynanan son hafta maçları ile tamamlanırken Hatayspor ve BB Erzurumspor doğrudan Süper Lig 'e çıktı. Sezonun 3.sıra ile 6.sıra arasında tamamlayan Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor ise play-off'a kaldı. Adana Demirspor 3.sırada, Akhisarspor 4.sırada, Fatih Karagümrük ve Bursaspor averajla 5. ve 6.sırada yer aldı. Bu dört takımdan bir tanesi gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek

Play-off yarı serisinde Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük eşleşti. Bu serileri geçen takımlar play-off finalinde Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek. Yarı final serileri çift maçlı eleminasyon sistemi ile final maçı ise tek maç üzerinden oynanacak















