Galatasaray, sancılı geçen ilk yarının en azından kapanışını güzel yaptı, Antalyaspor’u tam 5 golle yendi. Ancak farklı skor kadar Sarı-Kırmızılı taraftarları mutlu eden bir şey daha vardı: Taylan Antalyalı’nın performansı. Yazın, transferin son saatlerinde Erzurumspor’dan kadroya katılan genç orta saha oyuncusu, haftalarca ortalarda yoktu. Ligin ilk 13 haftasında, sadece Gaziantep maçında sonradan girip 3 dakika şans bulan Taylan, pek çok karşılaşmada hocası Fatih Terim, Selçuk İnan’ı tercih etmesine rağmen pes etmedi. Kendisine gelecek şansı bekledi. Bu süreçte çok iyi çalışan, asla küsmeyen 24 yaşındaki futbolcu, “Devrede kiralık gidecek” haberlerine de kulağını tıkadı.

Daha çok oynayacak

O Taylan, ilk kez 11’de şans bulduğu Antalyaspor maçında şov yaptı. İlk golde penaltıyı kazandıran, 3. golde vuruşu yapan, 5. golü de kendisi atan genç orta saha, sezonun ikinci yarısında Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri olacağını herkese gösterdi. Fatih Terim de, son performansı sonrası 2020’de Taylan’a daha fazla şans vermeye karar verdi.

Safa Can Konuksever

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