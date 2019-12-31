İşte Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarda oynayan isimler

Süper Lig'de ilk yarı sona ererken tüm maçlarda sahada kalan oyuncular belli oldu. Toplam 31 oyuncu takımlarının oynadığı tüm maçlarda görev yaparken sadece 14 oyuncu tamamında 90 dakika sahada kalmayı başardı.

31 Aralık 2019, Salı 11:25
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İşte Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarda oynayan isimler

İlk yarısı sona eren Süper Lig’de 31 futbolcu, 17 maçın tamamında da forma giydi. Ağustos ayının ortasında başlayan Süper Lig’de 4,5 ay süren ilk yarıda 18 takımda 429 farklı futbolcu forma giydi. Rakipleriyle mücadele eden futbolcular, takım arkadaşlarıyla da sıkı bir forma rekabetine girdi. Ligin ilk yarısında 15 takımdan toplam 31 futbolcu, performanslarıyla teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu. İstikrar abidesi oyuncular, sakatlık yaşamazken, cezalı duruma da düşmedi.

14 futbolcu 90’ar dakika süre aldı

Bu futbolculardan 14’ü tüm karşılaşmalarda 90’ar dakika forma giydi ve toplamda bin 530’ar dakika sahada kaldı. Antalyaspor’dan Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor’dan Jose Marafona, BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Fabien Farnolle, Çaykur Rizespor’dan Dario Melnjak, Demir Grup Sivasspor’dan Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe’den Altay Bayındır, Gaziantep FK’den Alin Dorinel Tosca ile Jean Armel Kana Bıyık, Medipol Başakşehir’den Edin Visca ile Mert Günok, MKE Ankaragücü’nden Korcan Çelikay ile Michal Pazdan ve Yukatel Denizlispor’dan Adam Stackhowiak ilk yarının tamamında süre alan isimler oldu.

İlk yarının vazgeçilmezleri

Süper Lig’in ilk yarısında 17 maçın tamamında da süre alan futbolcular ve sahada kaldıkları süreler şöyle:

Takım            Futbolcu        Süre

Antalyaspor         Nazım Sangare      1530

Aytemiz Alanyaspor     Jose Marafona      1530

BtcTurk Yeni Malatyaspor  Fabien Farnolle     1530

Çaykur Rizespor       Dario Melnjak      1530

Demir Grup Sivasspor    Aaron Appindangoye   1530

Demir Grup Sivasspor    Caner Osmanpaşa     1530

Fenerbahçe         Altay Bayındır     1530

Gaziantep FK        Alin Dorinel Tosca   1530

Gaziantep FK        Jean Armel Kana Bıyık  1530

Medipol Başakşehir     Edin Visca       1530

Medipol Başakşehir     Mert Günok       1530

MKE Ankaragücü       Korcan Çelikay     1530

MKE Ankaragücü       Michal Pazdan      1530

Yukatel Denizlispor     Adam Stackhowiak    1530

Fenerbahçe         Ozan Tufan       1527

Gençlerbirliği       Stephane Sessegnon   1517

Trabzonspor         Alexander Sörloth    1511

Trabzonspor         Antony Nwakaeme     1495

BtcTurk Yeni Malatyaspor  Adis Jahovic      1494

Gaziantep FK        Papy Djilobodji     1486

Demir Grup Sivasspor    Mamadou Samassa     1484

İttifak Holding Konyaspor  Jens Jonsson      1445

Demir Grup Sivasspor    Mert Hakan Yandaş    1439

İttifak Holding Konyaspor  Deni Milosevic     1419

Aytemiz Alanyaspor     Anastasios Bakasetas  1398

Yukatel Denizlispor     İsmail Aissati     1290

Yukatel Denizlispor     Modou Barrow      1263

BtcTurk Yeni Malatyaspor  Guilherme Marques    1228

Göztepe           Halil Akbunar      971

Demir Grup Sivasspor    Erdoğan Yeşilyurt    682

Kasımpaşa          İlhan Depe       553


İSTANBUL (AA) / EMRAH OKTAY -

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