İlk yarısı sona eren Süper Lig’de 31 futbolcu, 17 maçın tamamında da forma giydi. Ağustos ayının ortasında başlayan Süper Lig’de 4,5 ay süren ilk yarıda 18 takımda 429 farklı futbolcu forma giydi. Rakipleriyle mücadele eden futbolcular, takım arkadaşlarıyla da sıkı bir forma rekabetine girdi. Ligin ilk yarısında 15 takımdan toplam 31 futbolcu, performanslarıyla teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu. İstikrar abidesi oyuncular, sakatlık yaşamazken, cezalı duruma da düşmedi.
14 futbolcu 90’ar dakika süre aldı
Bu futbolculardan 14’ü tüm karşılaşmalarda 90’ar dakika forma giydi ve toplamda bin 530’ar dakika sahada kaldı. Antalyaspor’dan Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor’dan Jose Marafona, BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Fabien Farnolle, Çaykur Rizespor’dan Dario Melnjak, Demir Grup Sivasspor’dan Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe’den Altay Bayındır, Gaziantep FK’den Alin Dorinel Tosca ile Jean Armel Kana Bıyık, Medipol Başakşehir’den Edin Visca ile Mert Günok, MKE Ankaragücü’nden Korcan Çelikay ile Michal Pazdan ve Yukatel Denizlispor’dan Adam Stackhowiak ilk yarının tamamında süre alan isimler oldu.
İlk yarının vazgeçilmezleri
Süper Lig’in ilk yarısında 17 maçın tamamında da süre alan futbolcular ve sahada kaldıkları süreler şöyle:
Takım Futbolcu Süre
Antalyaspor Nazım Sangare 1530
Aytemiz Alanyaspor Jose Marafona 1530
BtcTurk Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle 1530
Çaykur Rizespor Dario Melnjak 1530
Demir Grup Sivasspor Aaron Appindangoye 1530
Demir Grup Sivasspor Caner Osmanpaşa 1530
Fenerbahçe Altay Bayındır 1530
Gaziantep FK Alin Dorinel Tosca 1530
Gaziantep FK Jean Armel Kana Bıyık 1530
Medipol Başakşehir Edin Visca 1530
Medipol Başakşehir Mert Günok 1530
MKE Ankaragücü Korcan Çelikay 1530
MKE Ankaragücü Michal Pazdan 1530
Yukatel Denizlispor Adam Stackhowiak 1530
Fenerbahçe Ozan Tufan 1527
Gençlerbirliği Stephane Sessegnon 1517
Trabzonspor Alexander Sörloth 1511
Trabzonspor Antony Nwakaeme 1495
BtcTurk Yeni Malatyaspor Adis Jahovic 1494
Gaziantep FK Papy Djilobodji 1486
Demir Grup Sivasspor Mamadou Samassa 1484
İttifak Holding Konyaspor Jens Jonsson 1445
Demir Grup Sivasspor Mert Hakan Yandaş 1439
İttifak Holding Konyaspor Deni Milosevic 1419
Aytemiz Alanyaspor Anastasios Bakasetas 1398
Yukatel Denizlispor İsmail Aissati 1290
Yukatel Denizlispor Modou Barrow 1263
BtcTurk Yeni Malatyaspor Guilherme Marques 1228
Göztepe Halil Akbunar 971
Demir Grup Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt 682
Kasımpaşa İlhan Depe 553
İSTANBUL (AA) / EMRAH OKTAY -