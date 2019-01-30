İşte Slimani'nin görüştüğü takım

Fenerbahçe ile ipleri koparmak üzere olan Islam Slimani'nin, Real Betis'le anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

30 Ocak 2019, Çarşamba 07:23
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İşte Slimani'nin görüştüğü takım

Cezayirli golcünün menajerinin İspanya'da görüşmeler yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli takımla artık ayrılma aşamasına gelen Slimani için Real Betis ismi öne çıktı. İspanyol kulübü, Cezayirli golcünün menajeriyle İspanya'da bir görüşme yaparak, transfer detaylarını masaya yatırdı.

Tecrübeli futbolcunun bonservisini elini bulunduran Leicester City ile de temasa geçen Real Betis, çalışmalarını sona getirdi. İspanyol kulübünün forvet hattında bir türlü istediği isimleri alamadığı ve zamanın da sıkışması nedeniyle Slimani ismine ağırlık verdiği kaydedildi. Ayrıca Real Betis'te yer alan Cezayirli futbolcular Mandi ve Boudebouz'un da deneyimli forveti etkileyeceği dile getirildi.

(Milliyet)

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