İşte Sergen Yalçın'ın transfer kararı

Beşiktaş'ta dün siyah beyazlı taraftarın önünde resmen imza atan Sergen Yalçın, yönetimle kadro planlaması için görüşme gerçekleştirdi.

31 Ocak 2020, Cuma 08:49 Son Güncelleme:
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İşte Sergen Yalçın'ın transfer kararı

47 yaşındaki teknik adam, harcama limitleri nedeniyle transfer yapamayacak olmalarına rağmen eldeki oyunculardan maksimum verim almak istediğini iletti.

Genç hoca bu doğrultuda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de dahil olmak üzere kimse ile yolları ayırmak istemediğini iletti.

Beşiktaş Yönetimi de teknik direktörlerinin isteği üzerine oyuncularına gelen teklifleri reddetme kararı aldı. Siyah beyazlılar, bu doğrultuda Hollanda Ligi takımlarından Twente’nin Güven Yalçın için yaptığı transfer teklifi reddedildi. (Hürriyet)

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