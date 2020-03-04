Beşiktaş’ın Oğuzhan Özyakup’la ilgili planı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde sürpriz biçimde Feyenoord’a kiralanan 27 yaşındaki futbolcuyu, Hollanda’da kendisini bulması şartıyla yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü aktarıldı.

Kartal’da son iki yılda beklentilere yanıt veremeyen ve sürekli ağır eleştirilere hedef olan Oğuzhan devre arasında Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Hollanda’nın köklü kulübü Feyenoord’a kiralık gönderilmişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın göreve başlamadan çok kısa süre önce Feyenoord’la el sıkışan Oğuzhan, Hollanda’dan daha güçlü bir şekilde geri dönmek istediğini ifade etmişti.

Ancak Beşiktaş Yönetimi’nin, Feyenoord’da eski günlerine dönmesi koşuluyla Oğuzhan’ı kadroda tutmayı planladığı öğrenildi. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı’nın verdiği büyük desteğe rağmen sürekli hayal kırıklığı yaratan yetenekli futbolcunun, Hollanda’da fizik ve mental açıdan toparlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, bu koşulların yerine gelmesi halinde Oğuzhan’a yeniden kapılarını açacak.

Tecrübeli futbolcunun, Feyenoord’da da beklentilerin altında kalması durumunda ise 1 yıl daha kiralanmasının planladığı belirlendi. Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncunun, Avrupa’da 1 sezon daha top koşturduktan sonra daha güçlü olarak takıma dönmesinin düşünüldüğü ifade edildi. (Skorer)