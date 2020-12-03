Milli ara sonrasında Süper Lig’e muhteşem bir giriş yapan Siyah-Beyazlılar, önce son şampiyon Başakşehir’i ardından ezeli rakibi Fenerbahçe’yi devirerek önemli bir çıkışa imza atmıştı. 11. hafta mücadelesinde yarın akşam Vodafone Park’ta Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Kara Kartal’da tüm planlama, serinin sürmesi üzerine yapıldı. Takım idmanlarında zorluk derecesini üst seviyelere çekerek oyuncuların kondisyonlarını artırmaya devam eden teknik direktör Sergen Yalçın, kısa vadeli planlamasını dün oyuncularıyla paylaştı. Takımın performansından memnun olduğunu belirten Yalçın, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe engellerini aştıkları gibi yarın da kazanmaları gerektiğini anlattı.

Eski takımına sürpriz!

Sergen Yalçın’ın, "Bu sezon hesapta olmayan birçok maçta önemli puanlar bıraktık. Artık puan kaybı yaşama lüksümüz yok. Önümüzdeki maratona maç maç bakıp kazanmaya devam edeceğiz. Güzel bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmemiz için Kasımpaşa ve lider Alanyaspor’la oynayacağımız mücadelelerden de kayıpsız ayrılmak çok önemli" dediği öğrenildi. Beşiktaş’tan önce görev yaptığı Alanyaspor’un eski yardımcısı Çağdaş Atan’la yoluna namağlup devam etmesini de değerlendiren Sergen hocanın, rakibine ilk yenilgisini yaşatmayı planladığı öğrenildi.