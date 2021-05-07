Tecrübeli teknik adam, Cim Bom karşısında savunmasını öne çıkartıp, rakibini ofsayt taktiği ile tuzağa düşürmeye çalışacak. Ayrıca Yalçın, takımının alan savunması planına sadık kalmasını istedi. Bu arada hücum hattında son haftaların en formda isimlerinden biri olan Cyle Larin'e serbestlik tanınacak. Takımın beyni ise Rachid Ghezzal ile Adem Ljajic olacak. Tecrübeli teknik adam, özellikle geçiş hücumları sırasında öğrencilerinden topu Ghezzal ve Ljajic ile buluşturmalarını istedi.