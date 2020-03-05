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İşte Sergen Yalçın'ın Burak Yılmaz ve Boateng planı

Galatasaray derbisi öncesi Ankaragücü sınavını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Boateng ve Burak Yılmaz'ı ayrı tutmuyor.

05 Mart 2020, Perşembe 08:02 Son Güncelleme:
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İşte Sergen Yalçın'ın Burak Yılmaz ve Boateng planı

Savunma arkası koşularında topla buluşması azalan Burak'ın sorununa çözüm arayan Yalçın, Boateng'i bu noktada ön plana çıkarmayı düşünüyor. Genç çalıştırıcı, idmanda birlikte denediği ikiliyi, Ankaragücü maçında da ilk 11'de sahaya sürecek.

35 BİN KİŞİ TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yarınki Ankaragücü karşılaşmasına taraftarların ilgisi yoğun şekilde devam ediyor. Vodafone Park'taki maç için kombine haricinde satılan biletlerle birlikte şu ana kadar sayının 30 bini bulduğu kaydedildi. Ligde 5. sırada olmasına rağmen hâlâ taraftarının şampiyonluk ümidi beslediği siyah-beyazlı ekibin, mücadeleyi 35 bin kişi önünde oynaması bekleniyor.  (Sabah)

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