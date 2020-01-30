Samet Aybaba’dan sonra teknik direktörlük koltuğunu kulübün içinden çıkmış efsane bir isme teslim eden Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın dönemi dün resmen başladı. 14 yıl sonra teknik patron olarak geri döndüğü siyah-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Yalçın, yardımcılarıyla birlikte sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderken, futbolcularla toplantı yaptı, gelecek adına umut aşıladı.

Siyah-beyazlı oyuncularla antrenman öncesi saha ortasında bir araya gelen Sergen Yalçın üstlendikleri bu zor yükü hep beraber kaldıracaklarını ifade etti. Yeni görevinin heyecanını yaşayan Yalçın, personelle de sohbet ederken, daha sonra tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Teknik heyetin kullandığı ve futbolcuların konakladığı odaları gezen Sergen Yalçın’ın, tesislerdeki değişimden bir hayli etkilendiği öğrenildi. Futbolcularla daha geniş bir zamanda toplantı yapacak olan Yalçın’ın, oyuncularla bir teknik adam gibi değil, takım arkadaşıymış gibi yaklaştığı belirtildi.

Hücum futbolu

Sergen Yalçın önceliğini gençlere ve altyapıya verecek. Kendisi de siyah-beyazlı kulübün altyapısından çıkan ve 17 yaşında A takım forması giyen Yalçın, görev alacağı dönemde gençlerin önünü açmak istiyor. Bu nedenle U-19 Teknik Direktörü Ozan Köprülü’yü yardımcısı yapan Sergen Yalçın, altyapıda yeni Sergenleri bulmaya çalışacak.

Bu arada siyah-beyazlı teknik adamın, oyun kurgusunu ise tamamen hücum futbolu üzerine kuracağı ve bu geçişi de yavaş yavaş uygulayacağını yakın çevresine söylediği öğrenildi. Abdullah Avcı dönemindeki pas oyunundan öte hücum bölgesindeki isimlerden daha fazla verim almayı planlayan Sergen Yalçın’ın özellikle Adem Ljajic’e geniş özgürlük vereceği ifade edildi. (Skorer)