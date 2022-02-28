Beşiktaş 'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, futbolu bıraktıktan sonra menajerliğe başladı. Teknik direktör Şenol Güneş ile iyi ilişkileri bilinen Tosic, tecrübeli çalıştırıcı için kulüplerle görüşüyor.

DUSKO TOSİC ŞENOL GÜNEŞ'İ GÖTÜRÜYOR

Dusko Tosic, Şenol Güneş için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kulüplerle görüşmelere başladı. Tosic, kurt hocayı yeni sezonda bu liglerden birine götürmek için çalışıyor.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Beşiktaş'ta hoca oyuncu olarak birlikte çalışan Şenol Güneş ve Dusko Tosic, günlük hayatta da iletişimlerini hala devam ettiriyor. (Akşam)