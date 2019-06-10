Milli takımı yeniden ayağa kaldıran Şenol Güneş, Fransa galibiyetiyle EURO 2020'de büyük avantaj yakalamamızı sağladı. Tecrübeli teknik adam futbol tarihine ismini bir kez daha altın harflerle yazdırdı. İşte Şenol Güneş.'in unutulmaz 10 başarısı:

1. A Milli Takım Fransa'ya karşı ilk galibiyetini Şenol Güneş yönetiminde aldı.

2. Güneş, Cumhuriyet tarihimizde görevine 5'te 5 ile başlayan ilk Milli Takım hocası oldu.

3. Fransa'ya karşı tarihimizde iç sahada ilk golü Şenol Güneş yönetiminde attık.

4. 2002 yılında Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihimizde bir ilki gerçekleştirdi.

5. Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş ile 6 maçta 14 puan toplayan Şenol Güneş, gruplarda en fazla puan toplayan hoca oldu.

6. Devler Ligi'nde Beşiktaş ile maç kaybetmeden gruplardan çıkmayı başaran Şenol Güneş, bunu bir Türk takımı ile başaran ilk teknik direktördü.

7. Bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruplardan çıkmayı başaran tek hoca olarak tarihe geçti.

8. Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 11 gol atan Beşiktaş'ta Şenol Güneş bu alanda da Türk takımları arasında rekor kırdı.

9. Beşiktaş'ın başında Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 galibiyet alan Şenol Güneş, Türk futbol tarihinde gruplarda en fazla maç kazanan isim olmayı başardı.

10. Trabzon forması altında futbolculuk kariyerinde Türk spor tarihinde birinci ligde 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek en uzun süre gol yememe rekorunu halen elinde bulunduruyor.

Kaynak: Sabah