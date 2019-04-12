İşte Şenol Güneş'in Başakşehir'i devirme planı!

Başakşehir’in geriye düştüğü 4 maçı çevirmesi Güneş’i harekete geçirdi. Beşiktaş’ın maça hızlı başlayıp öne geçmesini planlayan tecrübeli hoca, Visca ve Robinho’ya da önlem alacak.

12 Nisan 2019, Cuma 08:10
- A +
İşte Şenol Güneş'in Başakşehir'i devirme planı!

Beşiktaş Başakşehir'e odaklandı... Teknik Direktör Şenol Güneş hafta başından itibaren yarın karşılaşacakları rakiplerinin maçlarını tek tek izleyip Başakşehir'in zayıf yönlerini tespit etti. Başakşehir'in bu sezon geriye düştüğü 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alıp hiç galip gelememesi Güneş'in taktiğini oluşturacak.

VİSCA&ROBİNHO'YA ÖNLEM

Beşiktaş'ın kendi saha ve seyircisi önünde maça hızlı başlayarak öne geçmesini hedefleyen tecrübeli hoca Başakşehir'in iki etkili silahı olan Visca ve Robinho'yu da etkisiz hale getirmek için önlem alacak.

KANATLARDA LENS&LJAJİC

Özellikle Visca'nın etkisiz hale getirildiğinde Başakşehir'in oyun planının aksadığını düşünen Güneş bu maçta sağda Lens solda da Rize maçında olduğu gibi Adem Ljajic'i oynatacağı öğrenildi.

SAVUNMADA HATA OLMAMALI

Güneş futbolcularıyla yaptığı özel toplantıda Başakşehir maçını kazanmaları için ilk şartın hata yapmamak olduğunu vurgulayarak, "Özellikle savunmada çok dikkatli olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.