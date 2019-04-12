Beşiktaş Başakşehir'e odaklandı... Teknik Direktör Şenol Güneş hafta başından itibaren yarın karşılaşacakları rakiplerinin maçlarını tek tek izleyip Başakşehir'in zayıf yönlerini tespit etti. Başakşehir'in bu sezon geriye düştüğü 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alıp hiç galip gelememesi Güneş'in taktiğini oluşturacak.

VİSCA&ROBİNHO'YA ÖNLEM

Beşiktaş'ın kendi saha ve seyircisi önünde maça hızlı başlayarak öne geçmesini hedefleyen tecrübeli hoca Başakşehir'in iki etkili silahı olan Visca ve Robinho'yu da etkisiz hale getirmek için önlem alacak.

KANATLARDA LENS&LJAJİC

Özellikle Visca'nın etkisiz hale getirildiğinde Başakşehir'in oyun planının aksadığını düşünen Güneş bu maçta sağda Lens solda da Rize maçında olduğu gibi Adem Ljajic'i oynatacağı öğrenildi.

SAVUNMADA HATA OLMAMALI

Güneş futbolcularıyla yaptığı özel toplantıda Başakşehir maçını kazanmaları için ilk şartın hata yapmamak olduğunu vurgulayarak, "Özellikle savunmada çok dikkatli olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Takvim