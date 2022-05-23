Trabzonspor, Süper Lig'de 20 takımın mücadele ettiği sezonda oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 81 puan toplayan Karadeniz ekibi biteme 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan bordo-mavililer bu sezon Avrupa'da boy gösterecek.

Şampiyonluk sezonuna Türkiye'de hazırlandı

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına, ilk etapta 27-28 Haziran tarihleri arasında Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak başladı. Bordo-mavililer, daha sonra 4 Temmuz'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibi, burada Ümraniyespor, Bandırmaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa ile 4 hazırlık maçı yaptı. Söz konusu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Transferde erken davranıldı

Karadeniz ekibi kamp başlamadan İtalya’nın Parma Kulübü’nden Gervinho ile 2 yıl, Roma’dan Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç’in Göteborg Kulübü’nden Marek Hamsik’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa’dan Koita ve Andreas Cornelius’nun ardından Siopis ve Stefano Denswil’i kadrosuna kiralık olarak kattı. Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı da sezon başında kadroya dahil edildi.

İlk resmi maç Avrupa'da başladı

Karadeniz ekibi İstanbul Riva'da tamamladığı hazırlık kampı sonrası Trabzon'a dönerek ilk resmi maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Molde karşısında çıktı. Trabzon'da oynanan ilk maç 3-3 biterken, Norveç'te ise rakibiyle 1-1 berabere kalan Trabzonspor turu geçen taraf oldu.

Süper Lig'e moralli girdi

Trabzonspor, Avrupa'da tur atlamanın moraliyle Spor Toto Süper Lig'de de fırtına gibi başladı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1'le geçen bordo-mavililer sezona damga vuracağının sinyallerini verdi. 15 maç yenilgisiz ligde yoluna devam eden Karadeniz ekibi bu süreçte 3 beraberlik elde etti.

Avrupa defterini kapatıp Süper Lig'e döndü

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda İtalya'nın güçlü takımlarından Roma ile eşleşen Trabzonspor, Jose Mourinho'nun takımıyla ilk maçta rakibine 2-1, deplasmanda ise 3-0 yenilerek Avrupa defterini kapatıp Süper Lig'e döndü.

Devre arasında kadroya ve geleceğe yatırım yapıldı

Trabzonspor 2021-2022 sezonunun devre arasında da kadrosunu güçlendirdi. Abdullah Avcı, takım içinde yer alan sorun çözücü oyuncularına devre arasında Edin Visca'yı ekledi. Kadroya Yusuf Erdoğan, Kouassi ve Puchacz dahil edilerek alternatifli kadro oluşturuldu. Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Batuhan Kör ve Enis Destan gibi gelecek vaat eden isimler de bordo-mavililerin bünyesine katıldı.

Yüksek riskli maçlardan çıkmasını bildi

Trabzonspor, geçtiğimiz yıllarda yüksek riskli maçlar kategorisinde yaralan maçlardan krizler yaşayarak ayrılıyordu. Bu sezon ise Karadeniz ekibi söz konusu maçları lehine çevirmesini bildi. Fenerbahçe , Beşiktaş , Galatasaray ve Konyaspor gibi kırılma maçlarında istediğini alan bordo-mavililer, bu maçların ilkini 17 Ekim'de Fenerbahçe ile oynandı. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 1 puan önünde olan sarı-lacivertliler maçta da 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Geri dönüşe imza atan Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra ele geçirdiği liderlik koltuğunu hiç bırakmadı. Bir başka maçta ise Trabzonspor, İstanbul'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek rakibinin direncini kırdı. İstanbul'da Galatasaray karşısında 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavililer, yine geri dönüşe imza attığı maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sahasında ise en yakın rakibi Konyaspor'u 2-1'le geçti. Kırılma anlarından başarıyla çıkan Trabzonspor zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve sonunda şampiyonluğa ulaştı.

Savunmada ve hücumda dengeli bir takım

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde savunmada yaptığı işlerle ön plana çıkmıştı. Bu sezon ise hem savunmada hem de hücumdaki dengeli kurgulamayla rakiplerine üstünlük sağlayan bordo-mavililer Süper Lig'in tamamlanmasıyla attığı 69 gole karşılık kalesinde 36 gol gördü.

Sakatlık kabusu Trabzonspor'un yakasını bırakmadı

Trabzonspor, yaşanan ciddi sakatlıklara rağmen sezon başında yapılan kadro planlamasıyla şampiyonluğa ulaştı. Karadeniz ekibinde Gervinho ve Edgar le sezonu kapattı. Bu oyuncuların yanı sıra bordo-mavililerde 10 oyuncu daha sezon başından itibaren ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bordo-mavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig (38), Ziraat Türkiye Kupası (5) ve Avrupa Kupası (4) maçları olmak üzere toplam 47 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Trondsen 32, Hamsik 21, Koita 18, Dorukhan 14, Peres 13, Nwakaeme 10, Hüseyin Türkmen 10, Hugo 9, Djaniny 10, Denswil 8, Abdulkadir Ömür 10, İsmail Köybaşı 5, Serkan Asan 5 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.

En golcü Cornelius oldu

Trabzonspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu ise 15 golle Cornelius oldu. Bu oyuncuyu 13 golle Nwakaeme takip ederken, Djaniny 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Vısca 5, Dorukhan Toköz ve Hamsik 2'şer gol atarken, Peres, Hugo ve takımdan devre arasında ayrılan Yusuf Sarı ise 1'er golle takip etti.

Fair-play tablosunda ilk sırada yer aldı

Trabzonspor, Süper Lig'de sarı kart ve kırmızı kart sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Karadeniz ekibi 57 sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü. Lig'de 6 sarı kart gören Edgar le, ilk sırada yer alırken Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Peres 5 sarı kart gördü. Uğurcan, Peres, Hüseyin Türkmen ve Vitor Hugo birer kez kırmızı kart gördü.

En çok sahada kalan isim Uğurcan Çakır oldu

Trabzonspor'da transferin odağında olan isimlerin başında ise kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Bu sezon önemli bir performansa imza atarak kalesinde adeta devleşen başarılı eldiven, A Milli Takım'ın kalesini devralırken, sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferi en çok konuşulacak isimlerin başında gelecek. Transfer olup olmayacağı merakla beklenen başarılı eldiven bu sezon sahada en çok kalan isim oldu. Süper Lig'de 3 bin 229 dakika sahada kalan genç eldiven, 36 maçın 11'nde ise kalesini gole kapadı.

Ezeli rakiplerine fark

Trabzonspor, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a şampiyonluk yarışında fark attı. Bordo-mavililer, İstanbul'un 3 büyükleri olarak adlandırılan sarı-lacivertli takıma 8, siyah-beyazlı takıma 22 ve sarı-kırmızılı takıma ise 29 puan fark atarak sezonu tamamladı.

Ahmet Ağaoğlu 3. kez başkanlığa seçildi

Trabzonspor Kulübü'nün 78. Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi. 5 Aralık 2021 tarihinde yapılan genel kurula tek listeyle giren Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin bin 354'ü oy kullandı. Seçimlerde bin 152 oy alan Ağaoğlu 3 yıllığına başkanlığa getirilmişti.

Şampiyonluğu tüm dünyada konuşuldu

Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşaması tüm dünyanın gündemine oturdu. Kutlama alanlarını dolduran taraftarların ışıklı gösterisi şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Binlerce insanın katıldığı törenlerde herhangi bir asayiş olayı da yaşanmadı.

Taraftarlar gelecek sezondan umutlu

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele verecek olan bordo-mavililerde taraftarlarda gelecek sezona daha umutlu bakıyor. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevincinin ardından Karadeniz ekibinin taraftarları gelecek sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da mücadele edecek olan takımlarının maçlarını heyecanla beklemeye başladı.

Galibiyetle başladı mağlubiyetle bitirdi

Trabzonspor Süper Toto Süper Lig'e bu sezon 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başladı. Sezonun son maçında ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan bordo-mavililer bu sezon iç sahada yenilmezken, aldığı 3 mağlubiyeti ise deplasmanda oynadığı maçlarda elde etti. Bordo-mavililer daha önce ise Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'a mağlup olmuştu.

İHA