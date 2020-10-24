Fenerbahçe’nin Tanzanyalı golcüsü, takıma övgüler yağdırdı. Çok büyük bir kulübe geldiğini söyleyen Samatta, “Diğer takımlar hakkında fazla bir şey bilmiyorum ama bizim takımımız çok kaliteli. Antrenmanlarda bunu görebiliyorum. Birçok önemli forvete sahibi, umarım hepimiz çok sayıda gol atarız” diye konuştu. Tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, “Takımın oturması için belki biraz daha beklememiz gerekiyor ancak kalitemiz gerçekten fantastik” diye konuştu.

‘İdolüm Drogba’

Başarılı golcü, “Transferim açıklandıktan sonra Tanzanya’daki çocukların Fenerbahçe formalı fotoğraflarını gördüm. Nereden aldılar bilmiyorum, ben henüz kimseye forma yollamadım. Şu an ülkemde çoğu insan Fenerbahçe’yi konuşuyor. Beni gerçekten çok seviyorlar” dedi. Mbwana Samatta, idolünün Didier Drogba olduğunu sözlerine ekledi.



