2. Lig’den Süper Lig’e kadar gelen, Süper Lig’de ise ikinci sezonunda zirve yarışına ortak olan Yeni Malatyaspor’un bu başarısının perde arkasındaki isimle bir araya geldik.

Ali Ravcı... 5 senedir takımla beraber. 2 şampiyonluk yaşadı. İlk diplomalı sportif direktörlerden. Aynı zamanda yıllarca profesyonel futbol oynadı, antrenörlük yaptı. Yani işin mutfağından geliyor, adam olacak çocuğu gözünden anlıyor.

Aynı Sadık Çiftpınar’da olduğu gibi. Fenerbahçe’nin yeni stoperinin hikayesini ondan dinledik. Nedenini röportajı okuduktan sonra çok daha iyi anlayacaksınız...

Sözü Ali Ravcı’ya bırakıyoruz:

‘Sorumluluk bana ait’

“2. Lig’de şampiyonluğa oynuyoruz. Başka bir çaremiz yok, mecburuz takımı çıkaracağız. Yoksa çok sıkıntı yaşarız. Öyle bir dönemde stoper arayışımız vardı. Ben zaten Sadık’ı biliyordum, çok güvendiğim kişiler öneriyordu, ben de izledim, izlettirdim defalarca. Emin oldum. Başkanımıza söyledim. Ancak doğal olarak başkanımız önyargılı bakmak zorunda kaldı. Çünkü şampiyonluğa oynayan takımız, 3. Lig’de kapanan takımın stoperini mi alacağız! Başkana, ‘Bu transferde beni her türlü ortaya atabilirsin, sorumluluk bana ait’ dedim. İkna ettim.”

‘Uçar önce kabul etmedi’

“Sonra Feyyaz hocayla anlaştık. Efsane Feyyaz Uçar. Ondan iyi bilecek değiliz sonuçta ama ona da söyledim böyle böyle bir oyuncu var diye. Ancak hoca direkt, ‘Olmaz’ dedi. Allah Allah şaşırdım. Hocanın U20 Milli Takımı’ndan eski öğrencisi. O dönem aralarında bir sorun olmuş sanırım, istemedi. Zar zor hocayı da ikna ettik. Sıra transfere geldi ama çocuğun kulübü kapandı. Kimse ortada yok evrakları halledemiyoruz. Kar kış, müdürün ev adresini buldum Akçaabat’ta. Birini yolladım evrakları imzalattırdım, parayı yolladık işi bitirdik ve Sadık geldi.”

‘Hep istenmeyen adam’

“Oynamaya başlayınca tabi bize katkı sağladı. Şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldik. Ama bitmedi. Sadık aslında hep istenmeyen adamdı (Gülüyor). Transfer olurken de 1. Lig’e çıktığımızda da, Süper Lig’e geldiğimizde de... Biz bu süreçte 7 hocayla çalıştık. İsim vermeyeceğim ama içlerinde Sadık’ı istemeyenler, yollayalım diyenler bile oldu ama asla pes etmedi. Kendisini hep hazır tuttu ve cevabı her zaman sahada verdi. Kendisini geliştirdi, çalıştı, fırsat geldiğinde de kullanmasını bildi.”

‘2 dakikada kapıya’

“Transfer sürecinde ise bir süredir teklifler alıyordu. Sonuçta sözleşmesi biten bir oyuncu. Eğer transfer olmasaydı zaten biz uzatırdık. Onun gibi bir oyuncuyla normalde yolları ayırmak istemezsin. Ancak 26 yaşında önüne fırsat çıkan bir oyuncunun yolunu kapatmak bize yakışmazdı. İsteyen başka takımlar da vardı tabii ki. Sadık hep olumlu baktı, ‘Hayırlısı, nasip’ dedi. Şartlamadı kendisini. Ne kadar gitmek istese de mutluydu çünkü burada da. Hatta bir ara transfer tıkandı, olmuyordu ama sonunda herkes için mutlu bitti. Sadık’ın hayali gerçekleşti. Hatta o kadar sevindi ki, haber geldi, çantasını toplamaya gitti. 2 dakika sürmedi aşağıya indi.” (Gülüyor)

‘Oyuncu satan kulübüz’

“Sezon başında Azubuike’yi 2 milyon Euro’ya sattık. Boutaib’i 1.5 milyon Euro’ya gönderdik. Sadık’tan hem para aldık hem de Yiğithan’ın bonservisini. Barış Alıcı da bizimle kiralık olarak forma giyecek. Yeni Malatyaspor’da yapılan güzel ve doğru işlerin yansımasıdır bunlar. Her gelen hocanın başarılı olduğu bir ortam var burada. Borcu olmadan yoluna devam eden ender kulüplerden bir tanesiyiz.”

‘Malatya’da sistem oturdu’

“Yeni Malatyaspor’la aidiyet bağım var. Antrenörlük yaparken teklif aldım ve geldiğim günden bu yana kulübün başarısı için elimden geleni yaptım. Sorunlarla başa çıkarken hocayla takım, takımla yönetim arasında köprü görevi görüyoruz. Bunlar ülkemizde kolay işler değil. Özellikle de sportif direktörlük makamı tam oturmuş değil. Ancak biz Malatyaspor’da bu sistemi oturttuk.”

İlk sınavını kupa maçında verecek

Sadık Çiftpınar, Sarı- Lacivertliler’in Türkiye Kupası’ndaki Ümraniyespor karşılaşmasını dört gözle bekliyor. Malatyaspor’dan transfer edilen ve ayağının tozuyla geldiği Antalya kampında kısa sürede takıma büyük ölçüde uyum sağlayan Sadık’ın performansından çok memnun olan Ersun Yanal, 26 yaşındaki stopere kupa sınavında şans vermeyi planlıyor.

Ömer Necati Albayrak

Fotoğraflar: Gökay Akın