İşte rüya takım

140 gazetecinin katıldığı oylamada efsane oyuncular yer aldı. İlk 11’e seçilenlerden futbol hayatını sürdüren iki isim vardı. Bunlar; Barcelona’dan Lionel Messi ve Portekiz’den de Cristiano Ronaldo oldu. Kadroda şu isimler yer alıyor; Kaleci: Lev Yaşin (Rusya), Defans: Cafu (Brezilya), Franz Beckhanbauer (Almanya), Paolo Maldini (İtalya), Orta saha: Lothar Matthaus (Almanya), Xavi (İspanya), Forvet: Pele (Brezilya), Ronaldo (Brezilya), Cristiano Ronaldo (Portekiz) ve Lionel Messi (Barcelona).