Sivasspor'dan geldiği İstanbul ekibinde 35 maçta forma giyen, 4 gol atan Brezilyalı forvetin eski takımı Santos'un yolunu tutacağı ortaya çıktı.

Brezilya basınına göre 36 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ilk göz ağrısı olan siyah-beyazlı ekibe dönecek

Santoslu yöneticilerin artık bu transfere bitti gözüyle baktıkları, transferin atılacak imzalara kaldığı bildirildi.

Yıldız futbolcunun Brezilya ekibinde alacağı maaş da belli oldu. Buna göre Robinho 500 bin Brezilya Reali (92.5 bin euro) aylık maaş elde edecek.

Kulübün futbolcuya olan borcundan dolayı, bu miktarın maaşıyla birleştirilmesi ve buna imaj haklarının da eklenmesiyle aylık kazancının 1 milyar Brezilya Real'ine (185 bin euro) kadar çıkmasının beklendiği belirtildi.

Brezilya liginde oynayan futbolcular arasında en çok kazanan ismin, Sao Paulo forması giyen eski Barcelonalı Dani Alves olduğu, tecrübeli sağ bekin aylık maaşının 1.5 milyon Brezilya Reali (277 bin euro) olduğu, ikinci sırayı Flamengo'dan Gabigol'ün 1.325 milyon Brezilya Reali (245 bin euro) ile aldığı, Robinho'nun ücretinin bu yüzden astronomik olarak değerlendirildiği vurgulandı. (Skorer)