Dünyaca ünlü yıldız sezona muhteşem başlamıştı. Çıktığı 10 Süper Lig maçında fırtınalar estiren başarılı futbolcu tam 6 gol atarak adeta küllerinden doğmuştu. En formda döneminde koronavirüse yakalanan Fransız yıldız, ardından bir daha sahalara dönemedi. Rize kulübü oyuncuyla ilgili o süreçten bu yana hiçbir açıklama yapmazken Remy 11. haftadan bu yana ortalarda görünmedi. Peki Remy’de son durum ne? FANATİK araştırdı...

Türkiye’de çare bulamadı

Koronavirüse yakalandığında kasık sakatlığı da nükseden Remy, karantinada bile fizyoterapistiyle çalışıyordu. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun ağrıları bir türlü geçmedi, zaman zaman saha çalışmalarına katılıp kendisini denese de ağrıları oynamasına izin vermedi. Problemine Türkiye’de çare bulamayan Remy’nin Almanya’daki doktoruna görünmek üzere kulüpten izin alarak şehirden ayrıldığı bildirildi. Burada ameliyat olmasına karar verilen ve operasyon geçiren Remy’nin en az 8 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Öte yandan Rize’de Erzurum maçında kırmızı kart gören Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade kadro dışı bırakıldı.