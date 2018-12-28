Erkekler tenisinin 2 numaralı ismi Rafael Nadal, sağ ayak bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle Amerika Açık'tan bu yana kortlardaki yerini alamıyordu.
Kortlara Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'yla dönecek olan İspanyol raketin 2019 takvimi de netleşmeye başladı. İşte Rafa'nın Davis Kupası haricinde şu an için takviminde yer alan turnuvalar:
Grand Slam:
Avustralya Açık
Roland Garros
Wimbledon
Amerika Açık
Masters 1000:
Indian Wells
Miami
Monte Carlo
Madrid
Roma
Montreal
Cincinnati
Şanghay
Paris
ATP 500:
Acapulco
Barselona
ATP 250:
Brisbane
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler