Erkekler tenisinin 2 numaralı ismi Rafael Nadal, sağ ayak bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle Amerika Açık'tan bu yana kortlardaki yerini alamıyordu.

Kortlara Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'yla dönecek olan İspanyol raketin 2019 takvimi de netleşmeye başladı. İşte Rafa'nın Davis Kupası haricinde şu an için takviminde yer alan turnuvalar:

Grand Slam:

Avustralya Açık

Roland Garros

Wimbledon

Amerika Açık

Masters 1000:

Indian Wells

Miami

Monte Carlo

Madrid

Roma

Montreal

Cincinnati

Şanghay

Paris

ATP 500:

Acapulco

Barselona

ATP 250:

Brisbane

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler