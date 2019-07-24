Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı. Kolombiyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı. DİRECTV Sports’ta yer alan habere göre; Radamel Falcao, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi. Falcao’nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtildi. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp bu teklifleri kabul etti.

FUTBOLU ÜLKESİNDE BIRAKACAK

Radamel Falcao’nun Galatasaray’daki kariyerinin ardından mutlaka ülkesine dönerek burada futbol hayatına nokta koymayı planladığı vurgulandı. Kariyerine River Plate takımında başlayan Falcao; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi büyük takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcunun Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Monaco Kulübü’nün 1 yıl mukavelesi kalan tecrübeli forvet için küçük de olsa bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

TÜRKLERİ ÇOK SEVİYOR

Öte yandan Radamel Falcao’nun en yakın arkadaşlarından Dani Semerano, sosyal medyada kendisine gelen sorular üzerine bir paylaşımda bulundu. Semerano, “Falcao’nun Galatasaray’a gidip gitmeyeceği hakkında fikrim yok ama o Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyor. Kolombiyalılar Türkleri sever” dedi. Bu gelişme üzerine Galatasaraylı taraftarlar daha da heyecanlandı. Bu transferin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor. Falcao’nun Galatasaray’da oynama ihtimali bir hayli yüksek. Yönetim de forma satışlarından büyük gelir bekliyor. (Akşam)