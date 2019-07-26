İşte Radamel Falcao gerçekleri

Halihazırda yabancı kontenjanı dolu olan, Ozornwafor’u kiralık göndererek teknik direktör Fatih Terim’in talebiyle Henry Onyekuru’yu kadrosuna katma hesapları yapan Galatasaray, bir süredir görüştüğü Radamel Falcao’dan da vazgeçmiyor.

Hem İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak hem de Menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldız için girişim yapıldığını doğrularken, başarıya ulaşma ihtimalini yüzde 50 olarak belirtti. Galatasaray yönetimi, Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi satabilirse buradan gelecek parayı Kolombiyalıya yatırma düşüncesinde...

DIAGNE DAHA PAHALI!

Her ne kadar Florya’dan bir talep gelmese de Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim Şampiyonlar Ligi’nde başarı adına önemli bir marka hamlesi olarak görülen bu transfer için şartları zorluyor. Nitekim yapılan görüşmelerde yıldız futbolcu, yıllık ücret talebini yıllık 6 milyon Euro’ya kadar düşürdü ve sarı kırmızılılara gelmeyi kabul etti. Kasımpaşa’dan gelen Diagne için geçen sezon Kbonus ve vergiler dahil 14.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Galatasaray, önümüzdeki üç yıl toplam 7.1 milyon Euro maaş vereceği Senegalliye toplam 21.6 milyon Euro harcamış olacak.

ANDRE SILVA GELMEDİ, İŞ BOZULDU

Galatasaray, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle zorlanan Monaco’yu bedelsiz transfere ikna ederse, üç yıllık 18 milyon Euro’luk bedeliyle, Diagne’ye göre daha ucuza gelecek olan Falcao için son hamleyi yapacak. Ancak ilk başlarda bu anlaşmaya sıcak bakan Monaco’nun, Falcao’ya alternatif olarak bir süredir gündeminde olan Andre Silva’yı transfer edememesi nedeniyle Kolombiyalı için bonservis ücreti talep ettiği belirtildi. Menajer Ahmet Bulut haftaya Monaco yöneticileriyle bir araya gelerek Falcao’yu serbest bırakmaları için Fransızları ikna etmeye çalışacak. (Hürriyet)