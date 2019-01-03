İşte Quaresma krizinin perde arkası!

Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor… Futbolcuların idol olarak gördüğü Pepe'nin ani ayrılığı, takımın dengesini bir hayli bozdu. Bu durum özellikle Quaresma'yı etkiledi. Tecrübeli yıldız, vatandaşı ve Portekiz Milli Takımı'ndan kaptanı olan Pepe'nin gidişi ile alt üst olurken ayrılığı da kafasına koydu.

2016 yılında verdiği bir röportajda, "Beşiktaş benim hayatımın en büyük şanslarından biri. Futbola burada, beni çok seven taraftarların önünde son vereceğim" ifadelerini kullanan yıldız futbolcu, "Yönetim beni istemezse gidebilirim" demeye başladı ve son hamle olarak 450 bin Euro (yaklaşık 2.7 milyon TL) alacağı için de kulübe ihtarname gönderdi.

Quaresma'dan gelen ihtarname yöneticileri bir hayli şaşırttı. Çünkü daha önceki yıllarda da para krizi yaşandığında Portekizli yıldız hiç sorun çıkarmamıştı. Hatta yabancı oyuncular, "Birlikte hareket edelim. FIFA veya TFF'ye giderek hakkımızı arayalım" dediğinde ilk karşı çıkan isim olmuş ve arkadaşlarını durdurmuştu.

TARAFTAR İSYAN ETTİ Q7 KADROYA ALINDI

Beşiktaş'ta alacakları için kulübe ihtar çeken Quaresma'nın Antalya kampında kadro dışı bırakılması kararı verildi. Karara taraftar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Bu aşamada devreye giren teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşme sonrası Portekizli yıldız, kamp kadrosuna dahil edildi. Larin, son anda kadroya alınan bir başka futbolcu oldu. Siyah-beyazlılarda Tolgay'ın yanı sıra sezon sonunda biten sözleşmeleri yenilenmeyecek olan Tolga Zengin, Gökhan Töre ve "Alacaklarımı ödemezseniz, sahaya çıkmam" tehdidinde bulunan Vagner Love Antalya'ya götürülmeyecek. Beşiktaş'ın Antalya kampı bugün başlıyor.

Kaynak: Sabah