Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş 'ta büyük umutlarla transfer edilen futbolculardan Miralem Pijanic de büyük hayal kırıklığı yarattı.

Hedef Avrupa'ya gitmek

Sezon içerisinde kötü sonuçlar nedeniyle 2 kez teknik direktör değiştiren siyah-beyazlılar, yoluna Valerien Ismael ile devam ediyor. Genç teknik direktör ile ilk maçlarında başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş, sezonun son düzlüğünde Avrupa kupaları için yarışıyor.

Beşiktaş'ta kalması zor

Yaz transfer döneminde Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi yıldız transferlerinden birisi olan Miralem Pjanic, takımda büyük hayal kırıklığı yarattı. Performansıyla kadroya girmekte dahi zorlanan Boşnak yıldızın gelecek sezon Beşiktaş'ta kalması beklenmiyor.

Valerien'in planlarında yok

Sabah'ta yer alan habere göre; Valerien Ismael ile birlikte yeni bir taktik formasyonu uygulamaya başlayan Beşiktaş'ta, Pjanic'in forma giymesi de zor gözüküyor. Fransız çalıştırıcının Pjanic'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi.

24 maçta 4 asist yaptı

Transferin son saatlerinde kiralanan Pjanic, bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıktı. Boşnak oyuncu bu maçlarda gol atamazken 4 asist yaptı.

Yeni takımı Inter olacak

İspanyol medyası, Beşiktaş'ın Pjanic ile devam etmeyeceğini ve Pjanic'in Barcelona'da da kalmasının zor olduğunu yazdı. Basında çıkan haberde, Pjanic için yeni sezondaki muhtemel takımın ise Inter olduğu aktarıldı.

Kiralık gidebilir

Barcelona'nın 2020 yazında Pjanic için 60 milyon euro bonservis ödediği hatırlatılırken, yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 400 milyon euroluk çıkış maddesi nedeniyle Inter'e transferinin kiralık gerçekleşebileceği ifade edildi.