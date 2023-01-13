Geçtiğimiz Kasım ayında Barcelona'da aniden futbolu bırakma kararı alan Gerard Pique, yoğun bir iş temposunun içine girdi. Daha önce Davis Cup, İspanya Süper Kupası ve Balon Dünya Kupası organizasyonlarında başrolü oynayan Pique'nin son projesi, ülkesi İspanya'da 'Kings League' (Krallar Ligi) oldu. Halı sahada 7'ye 7 oynan ligde toplamda 12 takım yer alıyor. Kings League'de İspanya'dan sosyal medya fenomenleri, bilgisayar oyunun popüler isimlerinin yanı sıra eski ve halen futbol kariyerine devam eden oyuncular yer alıyor. Takım sahiplerinden biri eski kaleci İker Casillas. Ligde, LA Galaxy'de oynayan Meksikalı Chicharito ile İspanya'yla 2010'daDünya Kupası'nı kazanan eski futbolcu Joan Capdevilla bulunuyor.

Her hamlesi çok akıllıca

Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Kun Agüero da, Kunisports takımıyla lige katılacak. Hatta Xbuyer Takımı'nda, 'Enigma' takma ismiyle 69 numaralı formayı giyen yüzü maskeli bir La Liga oyuncusu var. Her takım, 12 kişiden oluşuyor. Pique, gençlerin de lige ilgi göstermesi adına ünlü Twitch yayıncısı Ibai Llanos'u ekibe dahil etti. Sadece internetten yayınlanan maçlar, 900 bin izleyiciye kadar ulaştı. Maç sonrası özel yayınlar ve röportajlar mevcut. Taraftarlar, bazı oyun kurallarını oylama hakkına sahip. Karşılaşmalarda her takımın birer VAR hakkı var. Eğer VAR, itiraz eden takımın lehine sonuçlanırsa, o takıma 1 VAR hakkı daha veriliyor.