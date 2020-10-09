Bursaspor’dan zamanın en yüksek transfer ücreti ile Sarı-Lacivertli renklere katılan, ilk yıllarında gösterdiği büyük çıkış sonrası Milli Takım’a kadar yükselip, ardından da düşüş yaşayan Ozan Tufan’ın bu sezonki performansı parmak ısırtıyor. 2 sezon önce satışı gündeme gelen, Alanyaspor’da müthiş bir sezonun ardından geçen sezon başında yeniden Fenerbahçe’ye dönen Milli oyuncuda dönüm noktası geçtiğimiz hafta hayatını birleştirmek için yola çıkıp nişanlandığı gündü. Yaşanan zorlu süreçte en büyük destekçileri başka Başkan Ali Koç olmak üzere Emre Belözoğlu ve Erol Bulut oldu.

Ali Koç’tan net mesaj

Koç, tecrübeli futbolcuyla yaptığı bire bir konuşmalarda, “Senin yeteneğindeki bir oyuncu her zaman zirveyi kovalar. Sen bu takımın örnek oyuncusu olup, yeni sezonda kaptanlığını yürüteceksin. Artık çok farklı bir Ozan izlemek istiyoruz” diyerek motivasyonun fitilini ateşlemişti. Ardından da Belözoğlu ve Bulut’un yaptığı bire bir konuşmalar ve geçen hafta gerçekleşen nişan töreni ortaya farklı bir Ozan çıkardı. Şöhretlerin cirit attığı Fenerbahçe’de Süper Lig maçlarında takımın başında kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, gerçek tufanı ise Almanya ile oynanan özel maçta estirdi.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat’ın nişan kurdelesini kesen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan’a sorumluluklarının arttığını belirtip performansını yükseltmesi konusunda söz aldı.

Jenerik sorumlusu!

Sahaya Türk Milli Takımı’nın kaptanı olarak çıkan tecrübeli futbolcu, attığı jeneriklik golün yanı sıra, ortaya koyduğu futbol ve takımına yansıttığı sinerji ile dikkatleri bir kez daha üstünde toplamayı başardı. Fenerbahçe taraftarı bu futbolcunun formunu alkışlarken, bu durum teknik heyeti de zorlu maçlar öncesi bir hayli sevindirdi.

Yusuf Dursun