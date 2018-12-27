İşte Ozan Kabak'a 7.5 milyon Euro teklif eden kulüp

Galatasaray’da oyuncuyla anlaşılmasına rağmen Ozan Kabak’ın sözleşmesinin resmi olarak hala uzatılmamasının sebebi ortaya çıktı.

27 Aralık 2018, Perşembe 08:44
- A +
İşte Ozan Kabak'a 7.5 milyon Euro teklif eden kulüp

Genç oyuncunun ilk sözleşmesindeki “7,5 milyon avroya serbest kalır” maddesini İngiliz Kulübü Manchester City devreye soktu.

Fatih Terim “Benim için Ozan 50 milyon avroluk futbolcu” demesine rağmen prosedürdeki bu sıkıntı yönetimin başına bela oldu. Başkan Mustafa Cengiz’in dün geceki etkinlikte masasında oturanlara, “Ozan’ın 7.5 milyon avroluk serbest kalma maddesini İngiltere’den teklif gelince öğrendik. Ozan “gidiyorum” dediği an yapacak bir şeyimiz yok. Biz yeni bir stoper alamazsak Ozan’ın gitmesine izin vermeyeceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Göreceksiniz” dediği iddia edildi. Cengiz daha sonra, “Bedeli bilmiyorduk demedim, biliyorduk” sözlerini kullandı. (Türkiye Gazetesi)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.