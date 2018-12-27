Genç oyuncunun ilk sözleşmesindeki “7,5 milyon avroya serbest kalır” maddesini İngiliz Kulübü Manchester City devreye soktu.

Fatih Terim “Benim için Ozan 50 milyon avroluk futbolcu” demesine rağmen prosedürdeki bu sıkıntı yönetimin başına bela oldu. Başkan Mustafa Cengiz’in dün geceki etkinlikte masasında oturanlara, “Ozan’ın 7.5 milyon avroluk serbest kalma maddesini İngiltere’den teklif gelince öğrendik. Ozan “gidiyorum” dediği an yapacak bir şeyimiz yok. Biz yeni bir stoper alamazsak Ozan’ın gitmesine izin vermeyeceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Göreceksiniz” dediği iddia edildi. Cengiz daha sonra, “Bedeli bilmiyorduk demedim, biliyorduk” sözlerini kullandı. (Türkiye Gazetesi)