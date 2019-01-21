Ankaragücü karşısında kaydettiği üç golle maçın yıldızı olan Henry Onyekuru'nun yükselen performansının altında, Galatasaray'daki şampiyonluk hedefi dışında iki önemli unsur daha bulunuyor.

Bunlardan ilki oyuncunun milli takım hedefi... Onyekuru, Nijerya Milli Takımı ile önümüzdeki yaz düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstermek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte sergilediği performansla milli takımın kapıları kendisine yeniden açılan ve son dönemde dev turnuvanın elemelerinde sahaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu, finallerde de yer bulabilmek için kulübündeki form durumunun belirleyici olacağını biliyor.

Everton Kulübü de transfer politikasını değiştirdi. Son yıllarda büyük paralar harcayarak kadrosuna kattığı isimlerden beklediği verimi alamayan mavi-beyazlılar, önümüzdeki süreçte astronomik transferlerde frene basmaya karar verdi. Özkaynaklarını daha iyi kullanmak isteyen Everton'un, kiralık olarak başka takımlara gönderdiği 15 futbolcusu bulunuyor. Bu isimlerin gittikleri yerlerdeki performansları yakından incelenerek, takıma katkı sağlayacak isimlerin gelecek sezonun Everton kadrosuna alınması hedefleniyor.

Galatasaray'da satın alma opsiyonu bulunmayan Onyekuru, bonservisini elinde tutan kulübü Everton tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'de her haftaki performansı kayıt altına alınan futbolcu da bu durumun farkında. Everton tarafından bu sene de kendisine görev verilmek istenen ancak Premier Lig'deki çalışma izni koşullarını yerine getirmediği için zorunlu olarak kiralanan futbolcu, bu kez koşulları da yerine getirdiği bir dönemde, form durumunun belirleyici olacağını bilerek sahaya çıkıyor.

(Onur Dinçer - Milliyet)