İşte Olcan Adın ve Emre Güral'ın yeni takımı

Süper Lig'in tecrübeli futbolcularından Olcan Adın ve Emre Güral, 1. Lig takımı Eskişehirspor'la anlaştı.

31 Ocak 2019, Perşembe 14:50
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İşte Olcan Adın ve Emre Güral'ın yeni takımı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.

Lige genç bir kadroyla giriş yapan siyah-kırmızılı ekip, transfer yasağını geçtiğimiz günlerde kaldırmayı başardı. Uzun süren çabalar sonucunda transfer tahtasını açmayı başaran Eskişehirspor, takıma takviye yapmak için atağa geçti. Bu kapsamda Eskişehirspor'un Akdeniz temsilcileri Antalyaspor ve Alanyaspor'dan ayrılan Olcan Adın, Emre Güral ve Hasan Ayaroğlu ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Anlaşma yapılan futbolcuların gün içerisinde imza atmaları bekleniyor.

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