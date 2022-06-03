2012'den beri formasını giydiği Beşiktaş 'a veda eden tecrübeli orta saha oyuncusunun adı transferde birçok Süper Lig takımıyla anılırken 29 yaşındaki orta saha geleceğiyle ilgili kararı vermek üzere.

İlk talibi Başakşehir olmuştu

Oğuzhan Özyakup 2021-22 sezonunun devre arasında öncelikle Başakşehir'in gündemine gelmişti. Emre Belözoğlu transfer için sezon sonunu işaret etmiş ve oyuncuyu takımında görmek istediğini belirtmişti.

Trabzonspor iddiası

Sezonun tamamlanmasının ardından ise Trabzonspor'un radarına girdi. Abdullah Avcı'nın deneyimli ismi kadrosunda istediği öne sürülmüştü ancak Bordo-Mavililerden transferle ilgili resmi hamle gelmedi.

Galatasaray 'a önerildi

Oğuzhan Özyakup son olarak ise Galatasaray'a yazıldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılılara önerildiği iddia edildi.

Hollanda'ya dönme kararı aldı! Yeni takımı...

Akşam'da yer alan habere göre; Tüm bu gelişmelere rağmen Oğuzhan Özyakup'un tercihi ise bambaşka bir adres olmak üzere. Deneyimli orta sahanın Hollanda'ya dönme kararı aldığı öne sürüldü. Bir süredir Feyenoord'un gündeminde olan Oğuzhan Özyakup, eski takımına imza atmaya hazırlanıyor.

6 ay Feyenoord forması giymişti

2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, burada sergilediği performansla beğeni kazanmıştı. Hollanda doğumlu olan oyuncu, futbola da AZ Alkmaar altyapısında başlamıştı.