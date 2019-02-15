14 Şubat Perşembe günü Şanlıurfa Hipodromu’nda gerçekleşen yarışlarda 6’lı Ganyan’ı doğru tahmin ederek 1 Milyon 719 Bin Lira ikramiyeyi tek başına kazanan yarışsever çekini aldı.

15 Şubat günü 75. Yıl Ankara Hipodrom Müdürü Adnan Demirci’nin elinden ikramiye çekini alan talihli Mehmet Resul Ay; “At yarışı oynamaya yeni başladığını, müşterek bahis yaparken de hisleriyle hareket ettiğini belirterek büyük ikramiyenin sahibi olduğu için de çok mutlu olduğunu ekleyerek” teşekkür etti.

Ankara / Altındağ / Ulus 21 no’lu ganyan bayiinden oynanan ve tutarı 14,40 TL olan kupon şöyledir;







