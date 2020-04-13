İşte Neymar’ın üvey babası

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar’ın annesi Nadine Santos, yeni sevgilisini buldu. Brezilyalı futbolcudan 6 yaş küçük olan bu kişinin, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör bir futbolcu olan Tiago Ramos olduğu öğrenildi.

İlişkisini Ramos’la birlikte İnstagram’a koyduğu fotoğrafla ilan eden Santos’un bu paylaşımını Neymar ve babası da beğendi!